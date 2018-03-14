Samsun’da DEAŞ’tan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine saldırı yapacağı belirlenen şahıslarla bağlantılı olan 2 kişi ile DEAŞ’ın sözde emiriyle bağlantıları olduğu iddia edilen 1 Iraklı tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın söz de emiri ile ilgili bağlantıları olduğu ileri sürülen Irak uyruklu Fahd Tleeb S.S., Qahtan Shareef A.A. ve Faraj Hamdan A.A.’yı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan Fahd Tleeb S.S.’nin Ankara’da bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırı yapacak şahıslar arasında olduğuna dair istihbari bilgiler bulunduğu ortaya çıktı. Qahtan Shareef A.A.’nın abisi Adnan S.’nin DEAŞ’ta sözde emir olduğu, kendisinin de bu şahsın korumalığını yaptığına dair istihbari bilgi aldığı, adı geçen Adnan S.’nin abisi olduğu ve DEAŞ’ta faaliyet gösterdiğini kabul ettiği ortaya çıktı.
Faraj Hamdan A.A.’nın ise DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyet gösterdiğine dair istihbari bilgi bulunduğu, yine Ankara’da bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırı yapacak şahıslar ile toplantı yaptığına dair istihbari bilgi bulunduğu tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Iraklılardan Qahtan Shareef A.A.’nın telefonunda yapılan dijital incelemede sözde DEAŞ emiri Adnan S.’nin fotoğrafı ele geçti. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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