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Samsun’da dini değerlere pornografi resimler ile hakaret eden Iraklı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere pornografi resimler ile hakaret edip çocuk pornografisi paylaşımları yaptığı iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da dini değerlere pornografi resimler ile hakaret eden Iraklı tutuklandı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere pornografi resimler ile hakaret edip çocuk pornografisi paylaşımları yaptığı iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcenlik suçuna yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Irak uyruklu 49 yaşındaki Alaa Davoood Salim Salim isimli şahsın çeşitli twitter hesaplarında dini değerlere pornografi resimler ve videolar ile hakaret ettiğini ayrıca çocuklara ait pornografi resimler ve videolar paylaştığını tespit etti. Ekipler, Irak uyruklu Alaa Davoood Salim Salim’in evini tespit ederek, eve operasyon düzenledi ve şahsı gözaltına aldı.
Söz konusu sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu ancak paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia eden Alaa Davoood Salim Salim’nin evindeki dijital materyallere el konularak yapılan incelemede 8 bin pornografi resim ve 5 bin pornografi video tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Alaa Davoood Salim Salim, mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun’da dini değerlere pornografi resimler ile hakaret eden Iraklı tutuklandı

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