Samsun’da düğünde silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da düğün töreninde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili L.Ç. ve B.G.’yi yakaladı.
Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.G. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen L.Ç. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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