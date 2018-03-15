HABER

Samsun’da düğünde silahla yaralamaya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:21 | Son Güncelleme

Samsun’da düğün töreninde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde meydana geldi.

Samsun’da düğünde silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da düğün töreninde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili L.Ç. ve B.G.’yi yakaladı.
Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.G. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen L.Ç. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.