Samsun’da Duman ve Hayko Cepkin rüzgarı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Gençlik Festivali’nin ikinci gününe Duman ve Hayko Cepkin damgasını vurdu.
Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonu ile önceki gün Sheraton Grand Beach’te başlayan festivalin ikinci gününde Duman, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Pamela, Pera, Sena Şener ve What da Funk sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festivalde dün Duman ve Hayko Cepkin performanslarıyla göz doldurdu.
Festivalde bugün Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Moğollar, Adamlar, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, YÖKŞ sahne alacak.
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