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Samsun’da efsaneler geçidi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

 SAMSUN Gençlik Festivali’nin üçüncü gününde, kariyerlerinde yarım asrı geride bırakan Moğollar ve Selda Bağcan’ın yanı sıra Athena da sahne aldı.

Orhan SENCER - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Gençlik Festivali’nin üçüncü gününde, kariyerlerinde yarım asrı geride bırakan Moğollar ve Selda Bağcan’ın yanı sıra Athena da sahne aldı.

Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonu ile Sheraton Grand Beach’te devam eden festivalin üçüncü gününde açılışı YÖKŞ yaptı. YÖKŞ’ten sonra sırasıyla Gülçin Ergül, Niyazi Koyuncu ve Adamlar sahne aldı. Karadenizli sanatçı Niyazi Koyuncu, Samsun’da ilk kez konser verdiğini belirtirken, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde konser veriyorum fakat Samsun'da ilk konserim. Bu yüzden benim için çok anlamlı. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adamlar’dan sonra sahneye sırasıyla Türk rock müziğinin 50 yıllık efsanesi Moğollar ile Selda Bağcan & Boom Pam çıktı. Selda Bağcan sahnede seyircilere seslenerek, “Şarkılarımı sizinle yani halk korosuyla söylemeyi çok seviyorum” ifadesini kullandı.

Festivalin üçüncü gününün kapanışını ise Athena yaptı. Yüksek enerjileri ve performansıyla büyük alkış alan grup, hit parçalarını seslendirdi. Grubun vokalisti Gökhan Özoğuz, festivali düzenleyen Umut Kuzey'e teşekkür ederken, bu festivallerin Anadolu'ya yayılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bugün sona erecek festivalin son gününde Şebnem Ferah, manga, Sagopa Kajmer, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Samida, Çamur.

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