Samsun'da ev yandı: 1 yaralı

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Salıpazarı ilçesinde, bir evde çıkan yangında ayakları yanan ve dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi Kabataş mevkiinde çıktı. İddiaya göre, İbrahim Şahin’e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Eşi Asiye Şahin’le birlikte evde bulunan İbrahim Şahin alevleri görür görmez hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Alevlerden kaçmak isterken dumandan etkilenen ve ayakları yanan Asiye Şahin ise ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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