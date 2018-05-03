Samsun'da evde uyuşturucu satışına tutuklama

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada İbrahim K.'nin uyuşturucu sattığını belirleyip evini takibe aldı. Sivil ekipler şüphelinin İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 31.58 gram bonzai, 75 adet ecstasy hap ve 12 adet uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi, İbrahim K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

