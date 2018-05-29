Samsun'da FETÖ dershanesi çalışanı tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgüt dershanesi çalışanı Murat Çeşmeci, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan dershanesi çalışanı Murat Çeşmeci, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltınan alınan ve adliyeye sevk edilen 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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