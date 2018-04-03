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Samsun’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel/Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Bafra ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye oldukları iddia edilen ve aralarında ByLock kullandığı tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel/Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Bafra ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye oldukları iddia edilen ve aralarında ByLock kullandığı tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Samsun’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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