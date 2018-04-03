Samsun’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel/Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Bafra ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye oldukları iddia edilen ve aralarında ByLock kullandığı tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.