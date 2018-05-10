Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkez ile Terme ve Bafra ilçelerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Terme ve Bafra ilçeleri ile kent merkezinde operasyon düzenledi. Örgüte ait kurumda öğretmenlik yapan S.N.O. adlı kadın ile yine örgüt kurumunda işçi olarak çalışan eşi S.O., Gazi Üniversitesi'nden ihraç edilen eski araştırma görevlisi S.E. adlı kadın, makine tamircisi E.O., öğretmenlikten ihraç edilen M.B., iş güvenliği uzmanı H.A. ve C.T., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; dijital veriler ele geçirilirken, S.N.O. ve eşi S.O.'nun evinde yapılan aramada 2 adet F serisi 1 dolar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı
Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
İngiltere'de en güzel göğüs yarışmasının 10 finalisti belli oldu
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum