Samsun'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, tutuklandı, 1 kişiye de ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart Perşembe günü FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik Kırıkkale, Ordu ve Samsun'un ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, Samsun'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turgay Nalkıran tutuklanırken, Büşra H.'ye ev hapsi verildi. Yaşar K., Vehbi D. ve Şükrü E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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