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Samsun’da FETÖ şüphelisi 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Bafra ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye oldukları iddia edilen ve aralarında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da FETÖ şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Bafra ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye oldukları iddia edilen ve aralarında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif K. tutuklanırken, diğer şüpheli İsmail T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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