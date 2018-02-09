Samsun’da FETÖ’den 1 tutuklama, 15 adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 kişiden 1’i tutuklanırken, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezde 3 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 15’i ihraç öğretmen, 1’i ihraç öğretim üyesi ve 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 17 kişiyi gözaltına almıştı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 17 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanma talebiyle, 4 kişi de adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ByLock kullandığı tespit edilen 1 öğretmen ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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