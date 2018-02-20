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Samsun’da FETÖ’den 12 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:16 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 12’si adliyeye sevk edildi.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 2’si aktif çalışan öğretmen ile meslekten ihraç olan öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına almıştı.Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 2’si aktif çalışan 9’u ihraç olan öğretmenlerden oluşan 1 özel sektör çalışanı 12 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 12’si adliyeye sevk edildi.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 2’si aktif çalışan öğretmen ile meslekten ihraç olan öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına almıştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 2’si aktif çalışan 9’u ihraç olan öğretmenlerden oluşan 1 özel sektör çalışanı 12 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltında bulunan 6 kişinin soruşturmaları devam ediyor.

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