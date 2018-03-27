Samsun’da FETÖ’den 2 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Salıpazarı ilçesi, Kırıkkale ve Ordu’nun Ünye ilçesinde Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 7 kişiyi gözaltına almıştı. 5 kişinin sorguları devam ederken, işlemleri tamamlanan FETÖ’nün okullarında öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen Y.Ö. ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünde din görevlisi kadrosunda imam olduğu öğrenilen M.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ö. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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