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Samsun’da FETÖ’den 3 kişiye 1 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 7 kişiden 3’ü 1 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılırken, 4 kişi ise beraat etti.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1’i tutuklu 7 kişinin yargılanması sona erdi.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 7 kişiden 3’ü 1 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılırken, 4 kişi ise beraat etti.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1’i tutuklu 7 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Tutuksuz yargılanan Ayşe Sarıçobanoğlu Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak istediğini belirterek, "Ben eşimin zoruyla 1-2 kez öğrencilere ablalık yapıp bıraktım. Benim telefonuma eşim ByLock yükledi. Kendisinin telefonu akıllı telefon değildi. Kendisine akıllı telefon alınca ben ByLock programını telefonumdan sildim. Eşim kendi telefonuna yükledi. Ben ByLock kullanmadım. Suçsuzum. Beraatime karar verilsin" dedi. Tutuksuz sanıklardan Ayşe Sarıçobanoğlu Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilip ertelendi.
Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Ogün’ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluk kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol altına alınıp yurt dışı çıkış yasağı şartı ile tahliyesine karar verildi. Saime Karabıçak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, Yılmaz Güler, Şeyda Güzel Demirkaya, Ömer Faruk Kara ve Davut Yaman ise beraat etti.

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