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Samsun’da FETÖ’den 4 adli kontrol 4 serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kadın öğretmenden 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 öğretmen serbest bırakıldı.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8’i kadın 15 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kadın öğretmenden 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 öğretmen serbest bırakıldı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8’i kadın 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. 7 öğretmenin soruşturması devam ederken, KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 kadın öğretmen ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmenlerden 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 öğretmen mahkemece serbest bırakıldı.

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