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Samsun’da FETÖ’den 6 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:58 | Son Güncelleme

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 7 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 18 kişiyi gözaltına almıştı.

Samsun’da FETÖ’den 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 7 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 18 kişiyi gözaltına almıştı. Önceki gün Samsun Adliyesine sevk edilen 12 kişiden 2’si tutuklanmış, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sorgulanmaları devam eden 6 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da FETÖ’den 6 kişi adliyeye sevk edildi

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