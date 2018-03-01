Samsun’da FETÖ’den 6 kişiye 1,5 yıl ile 8 yıl arasında hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2’si tutuklu 17 kişiden 6’sı 1,5 yıl ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Vezirköprü ilçesinde görev yaptıkları öğrenilen aralarında öğretmenlerinde bulunduğu 2’si tutuklu 17 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, mahkeme tutuklu sanıklar Sedat Ataç’ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer tutuklu sanık Ahmet Teyfik Baba ise aynı suçtan 6 yıl 13 ay 1 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan Orhan Suşehri, Leyla Suşehri, Yasemin Çorbacı ve Feyzanur Kaya ise 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilerek cezaları ertelendi. 10 kişi ise beraat etti.
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