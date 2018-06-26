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Samsun'da FETÖ'den aranan veteriner yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen veteriner M.G., polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'den aranan veteriner yakalandı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen veteriner M.G., polis tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan veteriner M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki Yeni Mahalle'de yakalandı. Gözaltına alınan M.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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