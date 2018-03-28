Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 1’i doktor 5 kişi adliyeye sevk edildi. Doktora ev hapis uygulanırken, 1 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Salıpazarı ilçesi, Kırıkkale ve Ordu’nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorguları tamamlanan ve meslekten ihraç edilen doktor Büşra H., Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ihraç edilen mühendis Vehbi D., FETÖ okullarında çalışan öğretmen Şükrü E. ve yine örgütün okullarında çalışan Turgay N. ile Yaşar K. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Büşra H., Vehbi D. ve Turgay N. tutuklanmaları talebiyle, Yaşar K. ve Şükrü E. ise adli kontrol şartıyla savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme doktor Büşra H.’ye ev hapsi uygulanarak elektronik kelepçe takılmasına, Turgay N.’nin ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilmesine karar verdi. Şükrü E., Yaşar K. ve Vehbi D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.