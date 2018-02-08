HABER

Samsun’da FETÖ’den hakim ve savcılara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 20:53 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 3 hakim ve 1 savcıya 6 yıl 9 ay ile 7 yıl 5 ay 3 gün arasında hapis cezası verildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen eski hakimler Umut Y., Sıddık G., Ahmet Ö.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 3 hakim ve 1 savcıya 6 yıl 9 ay ile 7 yıl 5 ay 3 gün arasında hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen eski hakimler Umut Y., Sıddık G., Ahmet Ö. ile savcı Osman C.’nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya tutuklu bulundukları ceza evlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılıp ayrı ayrı yargılanan hakim ve savcılar haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Osman C. ve Sıddık G.’yi 7 yıl 5 ay 3’er gün, Umut Y.’yi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, Ahmet Ö. ise 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı getirilip tahliyesine karar verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.