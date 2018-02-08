Samsun’da FETÖ’den hakim ve savcılara ceza yağdı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 3 hakim ve 1 savcıya 6 yıl 9 ay ile 7 yıl 5 ay 3 gün arasında hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen eski hakimler Umut Y., Sıddık G., Ahmet Ö. ile savcı Osman C.’nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya tutuklu bulundukları ceza evlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılıp ayrı ayrı yargılanan hakim ve savcılar haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Osman C. ve Sıddık G.’yi 7 yıl 5 ay 3’er gün, Umut Y.’yi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, Ahmet Ö. ise 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı getirilip tahliyesine karar verildi.
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