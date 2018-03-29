Samsun’da FETÖ’den tutuklanan hakime 6 yıl 9 ay hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan hakim, yargılandığı mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Trabzon’da hakim olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Hayrettin Genç’in yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Hayrettin Genç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme, Hayrettin Genç’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
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