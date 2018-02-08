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Samsun’da FETÖ’den yargılanan 2 cezaevi personeline 6 yıl 9’ar ay hapis

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 21:03 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 2 cezaevi personeli 6 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan 2 personel ise beraat etti.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Samsun Kapalı Cezaevinde görev yaparken meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru İlhan G.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 2 cezaevi personeli 6 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan 2 personel ise beraat etti.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Samsun Kapalı Cezaevinde görev yaparken meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru İlhan G. ve sivil memur Eyüp K. ile tutuksuz olan infaz koruma memuru Nuriye G. ile cezaevinde görevli öğretmen Erkan T.’nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar Nuriye G. ile Erkan T. ise duruşmada hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan İlhan G. ve Eyüp K. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk süreleri göz önünde bulundurulup tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan Nuriye G. ile Erkan T. ise beraat etti.

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