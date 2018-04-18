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Samsun'da FETÖ'den yargılanan sağlıkçılar için karar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Osman Katrancı'nında bulunduğu 3'ü tutuklu 86'sı ihraç edilen sağlık çalışanlarının yargılanmasında bugün karar verildi.
FETÖ/PDY'ye ilişkin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 3'ü tutuklu 86 ihraç edilen sağlık çalışanlarının yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla yargılanan sanıklarla avukatları katıldı. Sanıklar duruşmada tahliyelerini talep etti. Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Mehmet Tekeci'ye 8 yıl 1 ay 6 gün, Mustafa Akyel'e 7 yıl 5 ay 3 gün, ve Ahmet Kozan'a yattığı süre gözönünde bulundurarak 6 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Muhammet Cabir Özdemir'i 7 yıl 1 ay 1 gün, Murat Taşkayalı'yı 6 yıl 3 ay, Hasan Kılıç'ı 4 yıl 2 ay, Ahmet Yılmaz, Ali Osman Katrancı, Arzu Karlı, Bahadır Güngör Aydın, Bayram Karabayır, Edanur Özmen, Fatma Yolcu, Ferhat Ceren, Hikmet Tereci, Hulusi Varol, Mehmet Ümit Sevinç, Mustafa Güç, Mustafa Kiriş, Necla Suakıtıcı, Orhan Çelebi, Özkan Öztürk, Rıfat Yüksel, Samet Elçi, Serap Altuntop, Serap Erdil, Sinan Yavuz ve Yaşar Kutlu'yu 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklardan Badegül K. Şule İ. ve Sinan B.'nin dosyasının ayrılmasına karar verirken Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 55 sanığın ise beraatine karar verdi.
Sanıklar 2-8 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.

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