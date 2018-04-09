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Samsun’da FETÖ’nün hücre evine baskın: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ’nün gaybubet evi olarak adlandırılan “hücre evinde” aranan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, aranan 3 FETÖ firarisinin yeri tespit edildi.

Samsun’da FETÖ’nün gaybubet evi olarak adlandırılan “hücre evinde” aranan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, aranan 3 FETÖ firarisinin yeri tespit edildi. Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de belirlenen FETÖ’nün hücre evine baskın yapan ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan Uğur Akyol ve kaçma hazırlığında olan 2 üniversite öğrencisi Oğuzhan Yaman ve Abdurrahman Gül’ü gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Akyol bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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