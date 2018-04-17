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Samsun’da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Samsun’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince, Samsun’un merkezli, İlkadım, Canik, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ordu’nun Ünye ilçelerinde 14 ekip ve 41 personelin katılımıyla fuhuş operasyonu düzenlendi.

Samsun’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince, Samsun’un merkezli, İlkadım, Canik, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ordu’nun Ünye ilçelerinde 14 ekip ve 41 personelin katılımıyla fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, "fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık yapmak ve yer temin etmek, fuhuşa zorlamak" suçlarından Muttalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. gözaltına alındı. Ekipler ayrıca fuhuş yapan 10 kadını da yakalayarak gözaltına aldı. Fuhuş yapan kadınların 3’ünün Gürcistan, 3’ünün Azerbaycan, diğerlerinin ise Türkiye vatandaşı olduğu belirtildi.

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