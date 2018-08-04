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Samsun'da genç kız pompalı tüfekle vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

SAMSUN’da Semanur Akyıldız (20), dere kenarında otururken, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Samsun'da genç kız pompalı tüfekle vuruldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Semanur Akyıldız (20), dere kenarında otururken, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili genç kızın yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Semanur Akyıldız, at barınaklarının karşısında dere kenarında 3 erkek arkadaşıyla birlikte otururuken, arkadaşlarının iddiasına göre nereden ve kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla göğsünden ve yüzünden yaralandı. Genç kız, olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili Akyıldız'ın yanındaki Erdal D. (22), Ramazan Ç. (19) ve Mehmet Ö. (22) gözaltına alındı.

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Samsun'da genç kız pompalı tüfekle vurulduSamsun'da genç kız pompalı tüfekle vurulduSamsun'da genç kız pompalı tüfekle vurulduSamsun'da genç kız pompalı tüfekle vuruldu

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