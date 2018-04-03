HABER

Samsun'da gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

5 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!

Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!

Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.