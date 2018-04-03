Samsun'da gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı adliyede (2)

5 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.