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Samsun'da gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Samsun'da gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle, Samsun merkezinde belirlenen evlere 28 Mart Çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i Suriye uyruklu, 20'si Iraklı, 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişiden 5'i bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi.

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Samsun'da gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı adliyedeSamsun'da gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı adliyede

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