Samsun’da Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.