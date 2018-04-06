Samsun’da Iraklıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Samsun’da Irak uyruklu genç, kendisi gibi Iraklı bir kişiyi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet Mohammed Younus (19), kendisi gibi Iraklı olan Ahmet Abdullah Reghim Al Rufai’yi evine giderken sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Abdullah Reghim Al Rufai, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan Ahmet Mohammed Younus, Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklandı.
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