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Samsun’da kablo hırsızları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Samsun’da kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.Y.

Samsun’da kablo hırsızları tutuklandı

Samsun’da kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.Y. ve D.A.Y. isimli 2 şüpheli, ekipler tarafından kablolarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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