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Samsun’da kasten adam öldürmeye müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Samsun’da yaklaşık 2 yıl önce kendileri gibi hurdacılık yapan bir şahsı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ağabey-kardeş hakkında karar verildi.

Samsun’da yaklaşık 2 yıl önce kendileri gibi hurdacılık yapan bir şahsı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ağabey-kardeş hakkında karar verildi. Duruşmada ’kasten adam öldürmek’ suçundan ağabey İdris G.’ye müebbet, kardeşi İsa G.’ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde 16 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen olayda, hurdacı İdris G.(43), kendisi gibi hurdacılık yapan arkadaşı Ali Tunçol’a (58) tabancayla ateş açarak olay yerinde öldürdü. Olaydan sonra kaçan İdris G. ile yanındaki kardeşi İsa G.(39) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden İdris G., silahı kendisinin kullandığını ve olay sırasında kardeşinin araçta beklediğini ileri sürdü.
Bugün hakim karşısına çıkan 2 kardeşe ceza yağdı. ’Kasten adam öldürmek’ suçundan yargılanan İdris G.’ye müebbet, kardeşi İsa G.’ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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