Samsun'da kaza: 1 ölü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Kerami Taşan, hayatını kaybetti.
Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Kerami Taşan yönetimindeki 55 ND 301 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Ümit Taş yönetimindeki BAFAŞ firmasına ait 55 YS 077 plakalı otobüse arkadan çaptı. Kazada, Kerami Taşan yaralandı. Ambulansla Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Kerami Taşan, hayatını kaybetti.
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