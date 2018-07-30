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Samsun'da kaza : 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Samsun'da kaza : 1 ölü, 6 yaralı

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza Samsun'un Terme ilçesinde bu akşam meydana geldi. Mehmet Kalyoncu (60) idaresindeki 52 EY 275 plakalı otomobil. Kozluk kavşağından karşıya geçmek isterken Sinan Kırveli (32) idaresindeki 34 BF 6274 otomobile çarptı. Çarpışma sonucu sürücü Kalyoncu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ertuğrul Şahin (57), Öztürk Şahin (37), Halil Altınyurt (60) ile diğer otomobilin sürücüsü Sinan Kırveli ve yanında bulunan Nuray Kırveli (54) ve Mustafa Kır (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Samsun'da kaza : 1 ölü, 6 yaralıSamsun'da kaza : 1 ölü, 6 yaralı

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