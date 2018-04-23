HABER

Samsun’da kokainle yakalanan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Samsun’da kokainle yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu İstanbul’dan getirilen uyuşturucunun Samsun’da piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Samsun’da kokainle yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu İstanbul’dan getirilen uyuşturucunun Samsun’da piyasaya sürüleceğini tespit etti. Narkotik polisi, yaptığı takip sonucu Gürgendağı mevkiinde söz konusu aracı durdurdu. Araçta bulunan Veli K., Orhan A. ile Hakan K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 71,63 gram kokain maddesi ve 0,23 gram skank maddesi bulundu. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 zanlı, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepkiBu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepki
CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepkiCHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
İstanbul'da kimyasal alarmı!İstanbul'da kimyasal alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.