Samsun'da koleksiyon amaçlı bastırılan dolar ele geçirildi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan birer adet 100 milyon ve 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde B.Ö.'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada, birer adet 100 milyon ve 1 milyon dolarlık banknot, 38 madalyon, 256 kağıt ve madeni para, 7 tüp cıva olduğu değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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