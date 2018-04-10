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Samsun’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 katlı boş bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı.Yangın, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da korkutan yangın

Samsun’da 3 katlı boş bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı.
Yangın, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibinin Ankara’da olduğu belirtilen 3 katlı boş binada, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede yangının binayı sarması nedeniyle mahallede panik yaşandı. Çevredekilerin binadan yükselen dumanları görerek itfaiyeyi araması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında binanın 3. katı kül oldu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Samsun’da korkutan yangın

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