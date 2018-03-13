HABER

Samsun’da liseli genç intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

Samsun’da 16 yaşındaki lise 3.

Samsun’da liseli genç intihar etti

Samsun’da 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi silahla kendini vurarak intihar etti.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Büyükcami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki M.T.H. girdiği bunalım sonucu evlerinde çenesine dayadığı tabancayı ateş ederek intihar etti. Ailesi çocuklarından haber alamayınca iş yerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Eve gelen iş yeri çalışanı kapıyı açıp içeri girdiğinde M.T.H.’yi yerde kanlar içinde yatarken buldu ve aileye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.T.H.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gencin kendi halinde bir çocuk olduğu evde kaldığı süre içerisinde bilgisayarda sürekli oyun oynadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun’da liseli genç intihar etti

Samsun’da liseli genç intihar etti

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Türkiye'yi sarsan kazada detaylar belli olduTürkiye'yi sarsan kazada detaylar belli oldu
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.