Samsun’da liseliler arasında kavga: 1 yaralı

Samsun’da 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 lise öğrencisi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştıkları iddia edilen 2 liseli bir kafede karşılaştı. Gençler arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki bıçağa sarılan U.A.(18), F.P.’yi(17) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.