Samsun’da liseliler arasında kavga: 1 yaralı

Samsun’da 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 lise öğrencisi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştıkları iddia edilen 2 liseli bir kafede karşılaştı. Gençler arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki bıçağa sarılan U.A.(18), F.P.’yi(17) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum