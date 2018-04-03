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Samsun’da mezarlıkta silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Samsun’da mezarlıkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Mezarlığı’nda meydana geldi.

Samsun’da mezarlıkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep T., Ahmet İ. ve Mustafa S. ile tartışmaya başladı. Mezarlık içerisindeki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kendisine küfür ettiklerini iddia eden Recep T., belinden çıkardığı tabancayla 2 kişiye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Ahmet İ. ve Mustafa S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Recep T. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen Recep T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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