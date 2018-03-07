Samsun’da mobilya imalathanesindeki yangın kundaklama çıktı

Samsun’da bir mobilya imalathanesi ve satış mağazasında çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi Barbaros Sokak’ta 3 katlı bir mobilya imalathanesi ve satış mağazası ile mağaza önünde park halindeki kamyonet saat 00.10’da alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar olayı polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin söndürdüğü yangında park halindeki kamyonet, mobilya imalathanesi ve satış mağazası hasar gördü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kundaklama olayına karıştığı iddia edilen Kenan B.’yi (43) saat 02.30 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. Kenan B.’nin olay sırasında alkollü olduğu ve mobilya dükkanı önünde elyaf yüklü kamyoneti çakmakla yaktığı, yanan kamyonetten alevlerin mobilya mağazasına sirayet ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.