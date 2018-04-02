HABER

Samsun’da “Neden yol vermedin” kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 02:53 | Son Güncelleme

SAMSUN (İHA)

SAMSUN (İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi!
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.