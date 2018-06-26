Samsun'da öğretmen, öğrencisine tacizden tutuklandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmen, 8'inci sınıfta okuyan kız öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İlkadım ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmen D.B., okullar kapanmadan önce 8'inci sınıf öğrencisi A.D.'ye sözlü tacizde bulundu. Durumu geçen cumartesi öğrenen öğrencinin ailesi, öğretmenden şikayetçi oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheli öğretmeni gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.B., bugün sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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