Samsun’da ölü yunus, karaya vurdu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde, ölü yunus sahile vurdu.

Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda sahilde yürüyenler, ölü yunusu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Atakum Zabıta ekipleri ile deniz polisi, gövdesinin çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunus üzerinde inceleme yaptı. Balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan ölü yunus, sahilden kaldırıldı.

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