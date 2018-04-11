Samsun’da oto hırsızlığı zanlısına adli kontrol

Samsun’da oto hırsızlığından yakalanan ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliye adli kontrol verildi.
Samsun’da Mart ayında İlkadım ilçesinde 5 ayrı "otodan hırsızlık" olayını gerçekleştiren M.Y. isimli şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, yapılan takip sonucunda ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ayrıca toplam 70,78 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum