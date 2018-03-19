Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 14. kilometresi Çadır Restoran mevkisinde saat 16.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Bağ (36) idaresindeki 61 FK 898 plakalı otomobil, Samsun’dan Kavak istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Eyüp Bağ, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.