Samsun’da otomobil yol kenarındaki kadına çarptı

Samsun’da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önce orta refüje ardından yol kenarındaki kadına çarptı, kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Yakakent ilçesi Kozluk mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakakent istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 55 TB 294 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarptıktan sonra sürüklenen otomobil, yolun kenarında bulunan 62 yaşındaki Hamide Bayraktar’a çaptı. Kazada ağır yaralanan Hamide Bayraktar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.