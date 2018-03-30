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Samsun’da otomobile tüfekli saldırı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Samsun’da bir otomobile yapılan pompalı tüfekli saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı.Olay, Tekkeköy ilçesi Haci Osman Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir otomobile yapılan pompalı tüfekli saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Haci Osman Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Aile Toplum Sağlığı Merkezi önüne gelen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobile başka bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan otomobildeki İ.B., M.K. ve H.K. vücudunun farklı bölgelerinden yaralandı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından İ.B. ve H.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.K. ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüpheliden 3’ü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheli ise olayın gerçekleştirildiği tüfekle kayıplara karıştı.
Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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